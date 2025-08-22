TEMAS DE HOY:
Internacional

Asesina de Gabriela Nicole se cambió de escuela sólo para acecharla (Video)

La adolescente fue apuñalada ocho veces, mientras su amigo intentaba defenderla y también resultó herido.

Ligia Portillo

22/08/2025 11:23

“¡Por envidia!”: Asesina de Gabriela Nicole se cambió de escuela sólo para acecharla (Video). Foto: IG Ramón Zayas
Puerto Rico

Escuchar esta nota

La familia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años en Aibonito, Puerto Rico, asegura que la envidia fue el motivo detrás de su asesinato. La tía y el primo de la adolescente sostienen que incluso la mamá de Gabriela la había cambiado de escuela para protegerla de conflictos pasados con sus presuntas agresoras, quienes continuaron su acoso a pesar del traslado.

Gabriela Nicole, conocida cariñosamente como “Lelita”, fue asesinada el pasado 11 de agosto al salir de una fiesta de verano a la que asistió con miedo, sabiendo que sus ex amigas estarían allí. Las agresoras, dos de ellas ya detenidas, planeaban atacarla desde hacía tiempo, y la madre de una de las implicadas participó en la trampa mortal.

Según los testimonios, Gabriela Nicole le pidió a su madre que la acompañara a la fiesta para evitar problemas con Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años. Sin embargo, al final del evento, la atacaron junto a otras cuatro jóvenes, dos de ellas menores de edad. La adolescente fue apuñalada ocho veces, mientras su amigo intentaba defenderla y también resultó herido. La madre de Gabriela solo pudo presenciar el ataque, impotente, entre gritos y golpes.

“¡Por envidia!”: Asesina de Gabriela Nicole se cambió de escuela sólo para acecharla (Video). Foto: IG Ramón Zayas

“¡Por envidia!”: Asesina de Gabriela Nicole se cambió de escuela sólo para acecharla (Video). Foto: IG Ramón Zayas

El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó que dos de las agresoras, madre e hija, fueron arrestadas por homicidio en primer grado y violación a la Ley de Armas. Aunque una de ellas es menor de edad, será juzgada como adulta. Además, se convocó a dos menores más para que testifiquen por su participación en la agresión.

La investigación reveló que Gabriela Nicole había sido amiga de sus atacantes, incluso celebrando su cumpleaños 16 junto a algunas de ellas. Tras una pelea, decidió cambiarse de escuela, pero las agresoras hicieron lo mismo para seguir acosándola. Sus familiares insisten en que todo lo ocurrido fue por celos y envidia, una enemistad que terminó en tragedia.

Mira el video:

 

