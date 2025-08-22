La familia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años en Aibonito, Puerto Rico, asegura que la envidia fue el motivo detrás de su asesinato. La tía y el primo de la adolescente sostienen que incluso la mamá de Gabriela la había cambiado de escuela para protegerla de conflictos pasados con sus presuntas agresoras, quienes continuaron su acoso a pesar del traslado.

Gabriela Nicole, conocida cariñosamente como “Lelita”, fue asesinada el pasado 11 de agosto al salir de una fiesta de verano a la que asistió con miedo, sabiendo que sus ex amigas estarían allí. Las agresoras, dos de ellas ya detenidas, planeaban atacarla desde hacía tiempo, y la madre de una de las implicadas participó en la trampa mortal.

Según los testimonios, Gabriela Nicole le pidió a su madre que la acompañara a la fiesta para evitar problemas con Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años. Sin embargo, al final del evento, la atacaron junto a otras cuatro jóvenes, dos de ellas menores de edad. La adolescente fue apuñalada ocho veces, mientras su amigo intentaba defenderla y también resultó herido. La madre de Gabriela solo pudo presenciar el ataque, impotente, entre gritos y golpes.

“¡Por envidia!”: Asesina de Gabriela Nicole se cambió de escuela sólo para acecharla (Video). Foto: IG Ramón Zayas

El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó que dos de las agresoras, madre e hija, fueron arrestadas por homicidio en primer grado y violación a la Ley de Armas. Aunque una de ellas es menor de edad, será juzgada como adulta. Además, se convocó a dos menores más para que testifiquen por su participación en la agresión.

La investigación reveló que Gabriela Nicole había sido amiga de sus atacantes, incluso celebrando su cumpleaños 16 junto a algunas de ellas. Tras una pelea, decidió cambiarse de escuela, pero las agresoras hicieron lo mismo para seguir acosándola. Sus familiares insisten en que todo lo ocurrido fue por celos y envidia, una enemistad que terminó en tragedia.

