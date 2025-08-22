TEMAS DE HOY:
Casi choca Agresión a una mujer adulto mayor atropellado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Explotó un vehículo en Sacaba! El conductor y una menor se salvan de milagro

Los ocupantes dentro del motorizado lograron salir ilesos.

Ligia Portillo

22/08/2025 8:47

¡Explotó un vehículo en Sacaba! El conductor y una menor se salvan de milagro. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

En horas de la noche de este jueves, un vehículo explotó en pleno municipio de Sacaba, Cochabamba, generando momentos de pánico entre los vecinos de la zona.

Bomberos de la Policía confirmaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:05, cuando recibieron la alerta y se trasladaron de inmediato con carros bomba y ambulancias hasta el lugar del siniestro. De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo habría sufrido una falla eléctrica que alcanzó al cilindro de gas, provocando la explosión. 

“Gracias a Dios no tenemos heridos. Los dos ocupantes que se encontraban en el motorizado —el conductor y una menor de edad— lograron salir a tiempo y se encuentran sanos”, informó uno de los bomberos a cargo del operativo.

¡Explotó un vehículo en Sacaba! El conductor y una menor se salvan de milagro. Foto: Red Uno

Los paramédicos de la unidad de rescate evaluaron a los afectados y confirmaron que no presentan lesiones de gravedad.

El incidente dejó importantes daños materiales y una profunda preocupación en la zona, donde testigos aseguraron que el estruendo se escuchó a varios metros a la redonda.

Las autoridades investigan el hecho y reiteran la importancia de realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico y de gas de los vehículos para evitar tragedias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD