En horas de la noche de este jueves, un vehículo explotó en pleno municipio de Sacaba, Cochabamba, generando momentos de pánico entre los vecinos de la zona.

Bomberos de la Policía confirmaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:05, cuando recibieron la alerta y se trasladaron de inmediato con carros bomba y ambulancias hasta el lugar del siniestro. De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo habría sufrido una falla eléctrica que alcanzó al cilindro de gas, provocando la explosión.

“Gracias a Dios no tenemos heridos. Los dos ocupantes que se encontraban en el motorizado —el conductor y una menor de edad— lograron salir a tiempo y se encuentran sanos”, informó uno de los bomberos a cargo del operativo.

¡Explotó un vehículo en Sacaba! El conductor y una menor se salvan de milagro. Foto: Red Uno

Los paramédicos de la unidad de rescate evaluaron a los afectados y confirmaron que no presentan lesiones de gravedad.

El incidente dejó importantes daños materiales y una profunda preocupación en la zona, donde testigos aseguraron que el estruendo se escuchó a varios metros a la redonda.

Las autoridades investigan el hecho y reiteran la importancia de realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico y de gas de los vehículos para evitar tragedias.

