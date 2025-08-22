En horas de la madrugada de este viernes, un dramático hecho movilizó a los bomberos de la Policía bajo el puente Tamborada, en la zona sur de Cochabamba. Transeúntes alertaron a las autoridades luego de que un joven cayera al interior del río, quedando con heridas expuestas y fracturas en las extremidades inferiores.

El herido fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes tras estabilizarlo lo trasladaron en ambulancia hasta el centro de salud más cercano.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven se encontraba apoyado en la baranda del puente junto a un acompañante cuando, tras un desequilibrio, cayó al vacío.

¡Perdió el equilibrio! Cayó del Puente Tamborada y es rescatado con heridas graves en Cochabamba (Video). Foto: Red Uno

El sargento Rocha, de la unidad de Bomberos de la Policía, relató la dificultad del operativo de rescate: “Efectivamente, por denuncia de vecinos y familiares nos constituimos en el río Tamborada, donde verificamos que la persona aparentemente en estado de ebriedad estaba herida. Tenía fracturas en las extremidades inferiores. Inmediatamente, con el grupo de rescate Berza, realizamos técnicas y maniobras de rescate para poder sacarlo. El terreno era bastante dificultoso, pero logramos auxiliarlo”.

Hasta el momento no se logró identificar a la persona que lo acompañaba en el puente ni se registraron otros afectados.

El caso está siendo investigado por la Policía para esclarecer las circunstancias del hecho.

