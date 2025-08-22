¡Nunca llegó a destino! Abuelito iba al trabajo en 'bici', falleció al ser atropellado en la avenida D’Orbigny

Un trágico accidente de tránsito en intersección de la avenida D’Orbigny y Monseñor J. Ramallo, cobró una vida. La mañana de este jueves, un hombre de la tercera edad perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellado por un vehículo mientras se trasladaba en su bicicleta eléctrica rumbo a su trabajo.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía y su bicicleta a un costado, testimonio silente de un recorrido que nunca llegó a destino. Testigos narraron que el conductor del motorizado se detuvo tras el impacto e intentó pedir auxilio, pero ya era demasiado tarde, el adulto mayor había fallecido en el acto.

Vecinos del sector expresaron su indignación, asegurando que esta esquina se ha convertido en una “zona roja” de accidentes y que han solicitado en reiteradas ocasiones la instalación de un semáforo o rompemuelles, sin obtener respuesta de las autoridades. “Es lamentable que tenga que morir otra persona para que recién nos hagan caso. Aquí hay colegios, kínderes, y cada día es un riesgo cruzar”, denunció una vecina entre lágrimas.

La Policía de Tránsito llegó hasta el lugar, trasladó el cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) e intervino al conductor para iniciar la investigación correspondiente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.

Personal policial pide a familiares aproximarse hasta el IDIF para identificar a la persona fallecida.

