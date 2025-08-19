VIDEO: ¡Lo atropelló un perro! Abuelito está grave tras insólito accidente en Brasil

Un insólito hecho ocurrió en São Paulo, Brasil. Un hombre de 72 años terminó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser “atropellado” por un perro que corría a gran velocidad por la calle.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el adulto mayor fue embestido por el animal, lo que provocó que cayera de manera violenta al suelo, golpeándose gravemente. Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliarlo y lograron trasladarlo a un centro hospitalario, donde permanece en estado delicado.

Los médicos informaron que el paciente se encuentra bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

El insólito accidente ha generado gran repercusión en la comunidad y abrió el debate sobre el control de mascotas en espacios públicos para evitar situaciones similares.

Imágenes sensibles:

