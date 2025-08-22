Extranjero niega vínculo con ataque a policía en Santa Cruz y denuncia suplantación de identidad

Un ciudadano brasileño identificado como Lucas Alves Dos Santos, quien había sido vinculado por las autoridades bolivianas a un ataque contra un policía en Santa Cruz, aseguró a través de un video difundido en redes sociales que su identidad fue suplantada y pidió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Alves Dos Santos, farmacéutico general y estudiante de medicina, explicó que salió de Bolivia el 18 de julio de 2025 y que no tenía conocimiento de que su nombre estaba siendo relacionado con un hecho delictivo.

“Muchos amigos brasileños y bolivianos me conocen, todos saben mi carácter. No tenía conocimiento de ello, fue una tortura psicológica”, relató en el video.

Según su testimonio, un individuo habría utilizado su identidad de manera fraudulenta para cometer un delito.

“Al investigar más a fondo el caso, descubrí que un delincuente, un malhechor, usó mi identidad. No tenía conocimiento de esto. Esta persona de mala fe lo utilizó para algo muy malo”, señaló Alves Dos Santos.

El ciudadano brasileño también destacó el impacto psicológico que la situación generó en su vida, al verse vinculado en medios nacionales a un crimen que no cometió. Solicita a las autoridades bolivianas una investigación que permita esclarecer los hechos y deslindar su responsabilidad.

Por el momento, las autoridades de Santa Cruz mantienen abierta la investigación sobre el ataque al policía, mientras se espera que se verifiquen las denuncias de suplantación de identidad realizadas por Alves Dos Santos.

