Comité pro Santa Cruz exige la entrega inmediata de resultados del Censo y advierte acciones legales

El Comité pro Santa Cruz intensificó sus reclamos contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) por la falta de publicación de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el 23 de marzo de 2024.

Stello Cochamanidis, presidente de la entidad cívica, recordó que el propio Gobierno había comprometido la difusión de los datos finales en un plazo de un año, es decir, en marzo de 2025. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado las cifras oficiales.

“Estamos preocupados porque el Gobierno central, el INE directamente, hasta el día de hoy no entrega los resultados oficiales del Censo. Eso debió haber sucedido hace seis meses”, declaró Cochamanidis en conferencia de prensa.

El líder cívico denunció que los datos podrían estar siendo “maquillados” para favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Hoy exigimos que se entreguen esos resultados o nos queda la duda si no han terminado de maquillarlos y por eso no los quieren presentar”, cuestionó.

Cochamanidis señaló que la falta de transparencia impide conocer información vital sobre la situación del país.

“No sabemos cuántas viviendas existen, cómo se distribuye la población por municipio ni cuáles son las principales necesidades básicas. Por eso hemos enviado una carta formal al director del INE, Humberto Arandia, para exigir la entrega inmediata de los datos”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que, si no se atiende la demanda, el Comité pro Santa Cruz iniciará acciones legales.

“Independientemente de que a Santa Cruz le hayan robado un millón de habitantes o que se reconfiguren cifras para otros departamentos, los datos deben estar en manos de los bolivianos, accesibles en redes y en plataformas oficiales”, agregó.

