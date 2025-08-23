Despedido por no ser el alma de la fiesta: el consultor que demandó a su empresa y ganó una fortuna

¿Se imaginan que los despidan por no ser lo suficientemente "divertidos"? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a un consultor en Francia, cuyo caso se ha vuelto el chisme laboral del momento y ha dejado a todos con la boca abierta.

El protagonista, a quien la prensa llama "el señor T", era un tipo más bien serio que no cuadraba con la cultura fiestera de su empresa. Mientras sus jefes y compañeros organizaban eventos con "grandes cantidades de alcohol" y un ambiente que, según él, incitaba a "excesos y deslices", el señor T prefería quedarse en casa.

Cansado de la presión, se quejó abiertamente de la cultura corporativa, y la respuesta de la empresa no se hizo esperar: lo despidieron por "incompetencia profesional" y por su "falta de alineación" con el espíritu "divertido". Básicamente, lo echaron por no querer ir de copas con sus colegas.

Pero el señor T no se rindió. Demandó a la empresa, y tras una larga batalla legal, el Tribunal de Casación de Francia le dio la razón. Su decisión: el derecho a no ser "divertido" es parte de la libertad de expresión, y no se puede obligar a nadie a unirse a la fiesta.

La empresa no solo tuvo que anular el despido, sino que también tuvo que pagarle casi medio millón de euros, una suma que dejó a todos boquiabiertos. El señor T no regresó a la oficina, pero se llevó un premio de consolación que lo convierte en el antihéroe más exitoso de la historia corporativa. Un recordatorio para todos de que a veces, ser aburrido sale muy rentable.

