¿Ya lo conoces? Así es el celular de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos lanzó al mercado el Trump Mobile, una operadora de telefonía que viene acompañado de su propio smartphone insignia, denominado T1 Phone, el dispositivo que promete ser “el celular de los estadounidenses”.

El T1 Phone se presentó como un smartphone “fabricado en Estados Unidos”, un detalle que busca diferenciarlo de gigantes como Apple y Samsung, cuya producción se concentra en Asia.

El equipo tiene un diseño llamativo en color dorado, con el logo de Trump Mobile grabado en la carcasa, y se promociona como una alternativa nacionalista en un mercado globalizado.

El teléfono también vendrá junto con un servicio de telefonía móvil con una tarifa mensual de $47,45. La cifra es una referencia a que Trump fue el 47º y 45º presidente del país.

Entre sus características, la empresa menciona una pantalla de más de 6 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

También suma lector de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial y una batería de gran capacidad, con la promesa de “autonomía extendida para todo el día”.

El anuncio fue escaso en detalles, incluido el nombre del socio comercial que gestionará el servicio y otorgará la licencia del nombre.

