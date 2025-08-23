Monteagudo: Hombre muere tras comprar medicamentos para su madre hospitalizada

Un hecho trágico conmovió a los vecinos de Monteagudo este sábado por la tarde. Carlos García, de 43 años, murió de forma repentina mientras regresaba al hospital San Antonio de los Sauces, luego de comprar medicamentos para su madre internada.

Según testigos, el hombre se desplomó sin previo aviso en plena vía pública. Vecinos que presenciaron la escena corrieron a auxiliarlo y alertar a emergencias, pero Carlos ya no presentaba signos vitales al llegar al hospital.

La víctima había llegado recientemente desde Santa Cruz para acompañar a su madre, quien permanece hospitalizada tras sufrir una embolia, informó Radio Suprema Monteagudo.

Se investigan las causas de la muerte

Las autoridades aún no han determinado la causa exacta del deceso. No se descarta que haya sido consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, aunque se espera el resultado del informe forense.

