Todo listo para Expocruz 2025: prevén romper récord con la demostración de animales

Cuando falta poco menos de un mes para Expocruz 2025 y el presidente Fexpocruz, Jean Pierre Antelo, asegura que la muestra representa una oportunidad para hacer negocios e impulsar el desarrollo económico del país.

Este año, se espera la presencia de más de 32 delegaciones, además de la presencia de cientos de emprendedores que contarán con importantes beneficios.

“Felices con más de 32 delegaciones, más del 90% de los pedidos ya reservados para dar la mejor experiencia. Todas las renovaciones que se han hecho en los pabellones, una feria para todos, las entradas se van a mantener, donde los emprendedores van a poder entrar de manera gratuita. Las familias también van a poder entrar con precios reducidos. Entonces la verdad que felices de poder compartir todas las novedades que van a haber durante 10 días en ExpoCruz 2025”, afirmó el presidente de Fexpocruz.

Uno de los logros relevantes, es la ampliación de espacios para la muestra más grande de animales, en ambientes que fueron remodelados para brindar una mejor experiencia para el visitante.

“Habrá más de mil animales en el predio ferial, los nuevos pabellones que se han remodelado, se han plantado más de 300 palmeras para dar mayores espacios verdes, paneles solares para poder ser eficientes en energía. Entonces el predio se ha remodelado para dar la mejor experiencia a quienes nos visitan y también a quienes exponen cada año”, manifestó Antelo.

Esta gestión, dos delegaciones se suman a las tradicionales, con propuestas que prevén incrementar las oportunidades de negocios de las empresas nacionales, pero sobre todo de los emprendedores.

“Dentro de las 32 delegaciones, las tradicionales Brasil y Estados Unidos, se suma un pabellón de China, de India que nos acompañan por primera vez y que ya empiezan a ingresar al predio para mostrar la mejor experiencia, no sólo empresarial, pero cultural. Por eso es que decimos que una feria para todos se convierte en esa vitrina de mostrar nuestra mejor versión como bolivianos a quienes nos visitan”, puntualizó el presidente de Fexpocruz.

La Expocruz 2025 proyecta superar los 200 millones de dólares en intenciones de negocios, entre la Rueda de Negocios y los diez días de exposición, del 19 al 28 de septiembre en los ambientes de Fexpocruz.

