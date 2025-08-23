TEMAS DE HOY:
Fin de semana con mal tiempo en Santa Cruz: ingreso de frente frío traerá lluvias y tormentas

No serán solo precipitaciones ni tormentas eléctricas… lo que más llamará la atención será el termómetro. Según la meteoróloga Cristina Chirinos, las temperaturas descenderán hasta oscilar entre los 10°C y 11°C. Conozca aquí todos los detalles.

Charles Muñoz Flores

23/08/2025 8:05

Frente frío llega a Santa Cruz: lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas este fin de semana. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz enfrentará un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. El ingreso de un frente frío traerá consigo lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso de temperaturas, según informó la meteoróloga Cristina Chirinos en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

“La atmósfera este fin de semana va a estar inestable, se esperan lluvias con probables tormentas eléctricas, principalmente en la ciudad de Santa Cruz, el Norte Integrado y provincias como Sara, Ichilo, Santistevan y Warnes. Estas precipitaciones también podrían alcanzar el norte de la Chiquitania y regiones como Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco”, explicó.

Los valles cruceños también recibirán lluvias, aunque el cambio más notorio será el descenso de temperaturas, que se sentirá con mayor fuerza entre el domingo y el lunes. Las mínimas oscilarán entre 10°C y 11°C, mientras que las máximas apenas llegarán a los 17°C.

El frente frío estará acompañado de vientos del sur con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

“Antes del ingreso del frente frío tendremos una línea de inestabilidad atmosférica que afectará no solo a Santa Cruz, sino también al Norte Integrado, el Trópico de Cochabamba, Beni y el norte de La Paz, con lluvias y tormentas eléctricas”, agregó Chirinos.

 

