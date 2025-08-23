TEMAS DE HOY:
Economía

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 23 de agosto en Bolivia?

¡Baja el dólar paralelo! según registran plataformas digitales en Bolivia, la moneda extranjera continúa en descenso en esta jornada.

Charles Muñoz Flores

23/08/2025 7:34

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 23 de agosto en Bolivia? FOTO: Redes Sociales.

Según datos emitidos este sábado 23 de agosto de 2025, por el portal especializado https://dolarboliviahoy.com/, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 13.42 (BOB), y un precio de compra de 13.33 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de viernes, sufrió variaciones, ya que el dólar paralelo se registraba en 13.43 (BOB), y hoy desciende en 13.42 (BOB).

En tanto la cifra para la compra desciende levemente, la pasada jornada registró 13.36(BOB) y hoy se registra en 13.33 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.33 (BOB), y 13.28 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue

 

