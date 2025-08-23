TED de Santa Cruz ya entregó 4.002 certificados de impedimento; ¿hasta cuándo se pueden tramitar?

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que hasta el viernes 22 de agosto se han entregado un total de 4.002 certificados de exención, en el marco de los preparativos para la segunda vuelta electoral presidencial, un proceso inédito en la historia democrática del país.

Miguel Callejas, vicepresidente del TED, indicó que la entrega de certificados continuará hasta el 16 de septiembre para aquellos ciudadanos que, por motivos válidos, no pudieron participar de la elección.

En cuanto a los preparativos para el balotaje, Callejas detalló que el proceso iniciará formalmente el 12 de septiembre con la convocatoria oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese mismo día comenzará la campaña electoral, la cual se extenderá hasta el 15 de octubre.

“Se debe realizar la aprobación y diseño de la papeleta de sufragio, así como el sorteo de ubicación de los candidatos en la misma”, explicó Callejas. Además, el 18 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de jurados electorales. “Vamos a designar a 54.690 jurados para administrar las mesas de sufragio”, precisó.

La segunda vuelta enfrentará al exalcalde de Tarija y actual senador Rodrigo Paz Pereira, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, candidato de la Alianza Libre. Ambos aspirantes buscarán conquistar el voto ciudadano en una elección considerada histórica por ser el primer balotaje presidencial que se celebra en Bolivia.

