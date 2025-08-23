Porongo: madre apuñalada está en terapia intensiva; su hija permanece estable

Un ataque de extrema violencia ocurrido en el municipio de Porongo, Santa Cruz, ha dejado a una madre y su hija con heridas de gravedad, según informaron fuentes cercanas a la familia.

La madre, de 36 años, recibió seis puñaladas que le perforaron ambos pulmones, dejándola en estado crítico. Su pronóstico es reservado y permanece internada bajo observación médica intensiva.

Por su parte, su hija, una adolescente de 16 años, fue baleada en la pierna. A pesar del impacto, su estado de salud es estable, según confirmaron allegados.

“Ella dice que le dio [el disparo] para matarla a su hija”, relató una familiar, revelando la presunta intención del agresor.

El agresor, identificado como el padre de la menor y pareja de la mujer, fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Guardia se encuentra a cargo de la investigación. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, detalló que el hecho se está investigando como violencia familiar y doméstica, así como feminicidio en grado de tentativa y asesinato en grado de tentativa.

El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva del agresor mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y procesarlo judicialmente por la violencia desatada contra las víctimas.

