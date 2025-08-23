TEMAS DE HOY:
La fuerza del arte boliviano: Jessica Kuljis vuelve con “Naturaleza Carnavalera”

Con técnica de acrílico sobre lienzo, Jessica Kuljis, mostrará su proceso creativo en vivo y presentará una exposición que celebra la identidad boliviana. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/08/2025 17:51

Jessica Kuljis, artista y vicepresidenta de la Red Uno de Bolivia
Santa Cruz, Bolivia

El arte y el color se tomarán la Casa de la Cultura este miércoles 27 de agosto a partir de las 17:00 horas, en una jornada única donde la reconocida artista boliviana Jessica Kuljis presentará su nueva exposición titulada “Naturaleza Carnavalera”.

La muestra es una fusión vibrante entre la energía festiva del carnaval y la fuerza expresiva de la naturaleza, dos elementos que cobran vida en los lienzos de Kuljis mediante una explosiva paleta de colores y formas.

Pero lo más llamativo de la jornada será la pintura en vivo: el público podrá ver a la artista crear sus obras en tiempo real, utilizando la técnica de acrílico sobre lienzo, lo que convierte la experiencia en un espectáculo visual imperdible.

La exposición no solo busca mostrar su talento pictórico, sino también acercar el proceso artístico al público, en un evento pensado para todas las edades y amantes del arte.

 

