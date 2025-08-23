El fútbol ruso y mundial, acaba de recibir a un protagonista inesperado. Pavel Podkolzin, conocido en el mundo por su paso por la NBA, debutó en la Copa de Rusia defendiendo los colores del Amkal Moscú y, de inmediato, inscribió su nombre en los récords: con 2,26 metros de altura, es oficialmente el jugador más alto de la historia del balompié.

La marca que impuso el exbasquetbolista supera por 15 centímetros a la de los anteriores dueños del registro, el inglés Kyle Hudlin y el arquero danés Simon Block Jorgensen, ambos con 2,10 metros. Con esa diferencia, Podkolzin prácticamente roza el travesaño, lo que lo convierte en un arma de gran peligro en cada balón aéreo.

Su llegada al fútbol se dio de manera fortuita. A los 40 años, y tras una carrera marcada por la acromegalia y su etapa en la NBA, Podkolzin recibió la invitación del presidente del Amkal, con quien compartió equipo en la Liga de Baloncesto de Medios.

“Esto es una oportunidad enorme. Estoy agradecido al club y a mis compañeros por confiar en mí”, dijo tras su estreno.

En su debut, el gigante ruso estuvo cerca de marcar a los pocos minutos, pero el arquero rival impidió su primer gol en el nuevo deporte. Sin embargo, su ambición sigue intacta: “Intentaré anotar en el próximo partido”, aseguró.

Con pasado en los Dallas Mavericks y en el Khimki de Rusia, Podkolzin combina recuerdos de su etapa en la élite del baloncesto con la ilusión de abrirse camino en el fútbol. Su historia, cargada de gratitud hacia quienes lo apoyaron, acaba de comenzar en una cancha distinta, donde su altura ya lo distingue como un fenómeno único.

