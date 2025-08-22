Padre de Yamal sobre la relación de su hijo con Nicki Nicole: "No sé ni qué cara tiene ella"

El verano europeo sigue dejando imágenes inesperadas. Esta vez, el protagonista es Lamine Yamal, la joya del fútbol español, quien fue captado disfrutando de unos días en Mónaco en compañía de la reconocida artista argentina Nicki Nicole. Las imágenes, difundidas en redes sociales, han encendido rápidamente los rumores sobre un vínculo más cercano entre ambos.

La filtración no tardó en ocupar espacio en los medios deportivos y de espectáculos, convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores de la música y del deporte. Sin embargo, desde el entorno familiar del jugador se ha restado importancia a la situación, asegurando que se trata de asuntos personales que no deberían influir en su carrera profesional.

Respecto al tema, el padre del futbolista Mounir Nasraoui expresó que no conoce a la novia de su hijo:

"Pero es que no sé quién es, no sé cómo es ni su imagen. "No, de verdad, si a mí me siguierais cada día, veríais que yo hago mi vida, paso de todo". "Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. ¿Yo voy a estar viendo con quién sale mi hijo? No, tío", dijo el progenitor de la del fútbol español.

Mientras tanto, la aparición conjunta en la lujosa ciudad costera ha colocado nuevamente al atacante en el foco mediático, mostrando que, a pesar de su corta edad, ya vive con intensidad la presión de la fama dentro y fuera del terreno de juego.

Cabe recordar que el futbolista español verá acción este sábado cuando su equipo el Barcelona enfrente al Levante desde las 15:00 en condición de visitante, el partido irá en vivo por las pantallas de Red Uno.

