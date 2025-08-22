TEMAS DE HOY:
Samuel Garzón transforma la adversidad en éxito: se gradúa como licenciado en Auditoría

El delantero de Blooming celebra un logro académico mientras se recupera de una grave lesión que lo mantiene fuera de las canchas. 

Martin Suarez Vargas

22/08/2025 19:10

Samuel Garzón luego de su defensa académica. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Samuel Garzón, delantero de Blooming, ha demostrado que la disciplina y el esfuerzo trascienden el campo de juego. Más de un mes después de sufrir una seria lesión en un partido contra Wilstermann, el futbolista logró graduarse como licenciado en Auditoría, un logro que celebró en redes sociales recibiendo el reconocimiento de seguidores y compañeros.

La lesión, que lo obligó a alejarse temporalmente del fútbol boliviano, no fue un obstáculo para que Garzón continuara con sus estudios y alcanzara esta meta personal. Antes de su accidente, el delantero había sido pieza clave en la ofensiva de Blooming, marcando goles importantes para el equipo.

Con su graduación, Garzón envía un mensaje de motivación a todos: que incluso en los momentos difíciles, el esfuerzo y la dedicación rinden frutos. Ahora, mientras completa su recuperación, el futbolista combina la rehabilitación física con la satisfacción de un logro académico que reforzará su futuro dentro y fuera de las canchas.

