¡Confirmado! Ancelotti llegará con Brasil para enfrentar a Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti, entrenador de 66 años de la selección de Brasil, estará al frente del equipo en la visita a Bolivia, programada para el 9 de septiembre en el estadio Municipal El Alto, ubicado en Villa Ingenio, por la última jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, confirmó a TV Globo que Ancelotti comandará al plantel desde el banco de suplentes. El italiano se sometió esta semana a una serie de estudios médicos preventivos que la CBF realiza para los partidos en ciudades de altura, y los resultados fueron satisfactorios, permitiéndole dirigir al equipo con normalidad.

La nómina de convocados para la doble fecha de septiembre se dará a conocer el lunes 25 de agosto. Brasil enfrentará primero a Chile el 4 de septiembre en el estadio Maracaná, antes de viajar a El Alto.

Ancelotti asumió oficialmente como técnico de la selección brasileña el 12 de mayo de 2025, luego de su salida del Real Madrid, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en la historia del pentacampeón del mundo. Para el partido contra Bolivia, se confirmó que no estarán Vinicius Junior y Éder Militão, ambos jugadores del Real Madrid, por decisión técnica.

