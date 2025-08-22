"Es papá de unas gemelas y está grave": revelan quién es el hincha lanzado al vacío en Avellaneda

Gonzalo Alfaro, un hincha de Universidad de Chile de 33 años, se encuentra en el centro de la atención tras sufrir un ataque mientras aficionados de Independiente de Avellaneda protagonizaban actos de violencia contra seguidores del club chileno, en lo que se denominó tragedia de Avellaneda, durante el partido entre Independiente y U de Chile. El incidente ha generado consternación en el mundo del fútbol y en su ciudad natal, La Calera.

El programa “La tarde es nuestra” que se difunde en el vecino país de Chile, intentó dialogar con la familia de Alfaro, pero optaron por no dar declaraciones en cámara debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, María Inés Correa, vecina del afectado, conversó con el corresponsal regional y relató la difícil situación que atraviesa la familia.

“Él es papá de unas gemelas e igual tiene otra niña. Es lamentable lo que le pasó. Hay que ayudar a la familia, a su papá, a su tía y hermano... Hay que estar ahí con la familia”, señaló Correa.

La Municipalidad de La Calera también se manifestó solidaria con la familia de Alfaro, destacando que su padre se desempeña en el Departamento de Salud de la localidad. Las autoridades locales han reiterado su apoyo y buscan generar mecanismos de acompañamiento para los familiares en este difícil momento.

