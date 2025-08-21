TEMAS DE HOY:
David Ninavia logra medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

El fondista boliviano David Ninavia conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay. 

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 19:03

David Ninavia fondista boliviano. Foto: Internet.
Paraguay.

Ninavia alcanzó el segundo lugar en la competencia con un tiempo de 31 minutos y 1 segundo, quedando por detrás del colombiano Pedro Marín, quien se quedó con el oro al registrar 30 minutos con 57 segundos.

El atleta boliviano también participó en la prueba de 5.000 metros, en la que finalizó en el sexto puesto, lejos de los primeros lugares. Sin embargo, su destacada actuación en la prueba de fondo le permitió subirse al podio y darle a Bolivia una nueva alegría.

Con esta conquista, Ninavia suma la cuarta medalla para la delegación boliviana en la presente edición de los Juegos Panamericanos Junior, reafirmando el crecimiento del atletismo nacional en competencias internacionales.

