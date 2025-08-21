TEMAS DE HOY:
Que no te engañen: comunicado falso sobre la eliminación de Independiente y U. de Chile circula en redes

Un mensaje fraudulento generó confusión tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. 

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 15:25

Hinchas de Independiente en el partido por Copa Sudamericana contra la U de Chile. Foto: Internet.
La violencia en el estadio Libertadores de América de Avellaneda obligó a la cancelación del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Hinchas de Independiente invadieron la tribuna de la U. de Chile, provocando heridos graves, robos y escenas de caos, incluso con un aficionado cayendo desde lo alto de la tribuna.

En medio de la espera por las sanciones oficiales de la Conmebol, circuló un comunicado falso que afirmaba que ambos clubes habían sido eliminados y que Alianza Lima pasaría directamente a las semifinales. El documento, ampliamente difundido en redes sociales, fue desmentido por el organismo sudamericano.

La Conmebol anunció que en las próximas horas dará a conocer las medidas disciplinarias oficiales por los actos vandálicos, mientras que la confusión generada por el comunicado falso dejó en evidencia el impacto de la desinformación en situaciones sensibles del fútbol internacional.

Este es el falso comunicado que supuestamente emitió la Conembol.

