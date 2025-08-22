Iribel Méndez y ‘Fusion Dance’ fueron elogiados por el jurado por su trabajo en equipo

Una de las presentaciones esperadas fue la Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, el equipo interpretó “Dark Horse” de la artista Katty Perri, una presentación con la que fueron elogiados por los jueces.

Pese a que la canción fue en inglés, el equipo y la famosa, logró hacer una buena presentación en el escenario.

Para Elka Meyer, la propuesta presentada por el equipo fue “bastante buena”, y solo hizo algunas recomendaciones en el tema de la “corporalidad de los bailarines”.

Gabriela Zegarra destacó la unión y armonía del equipo y los felicitó por todo el trabajo que desarrollaron.

“Un equipo bastante interesante, porque actuaron todo el tiempo como un conjunto, se nota la unión, esta noche les fue bien”, afirmó Zegarra.

Rodrigo Massa y Tito Larenti felicitaron al equipo por la propuesta que presentaron, señalaron que era un equipo del que no se habló mucho, pero que sorprendieron a todos.

“Se vio un equipo, me encantó, han sorprendido, ustedes sorprendieron, tienen mucho y hay que trabajar, se puede pulir”, manifestó Tito Larenti.

En su despedida, Iribel se mostró agradecida con el equipo de baile, y recordó que trabajaron muy duro para mostrar un buen show en el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play