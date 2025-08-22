¡No te lo puedes perder! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche

Será una noche verdaderamente imperdible, hoy llegan hasta el escenario influencers y tiktokers.
Una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’ y esta noche está llena de sorpresas, varios tiktokers subirán al escenario para mostrar todo su talento en cuanto al baile y la interpretación.
No te puedes perder la demostración de cada uno de ellos, esta noche mostrarán su carta de presentación y prometen impresionar a todos.
A lo largo de la última semana, estos equipos se han estado preparando con todo, tienen la energía, las ganas y el deseo de llegar alto en la competencia.
Recuerda conectarte a nuestra señal en vivo a las 20:45 y ya estamos al aire por nuestro canal de Youtube junto a Leila, Alejandro y Diego.
