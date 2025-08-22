TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡No te lo puedes perder! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche

Será una noche verdaderamente imperdible, hoy llegan hasta el escenario influencers y tiktokers.

Silvia Sanchez

21/08/2025 20:39

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’ y esta noche está llena de sorpresas, varios tiktokers subirán al escenario para mostrar todo su talento en cuanto al baile y la interpretación.

Hoy en La Gran Batalla:

  • Juandy y la academia ‘Lagacy’
  • Iribel Méndez y la academia ‘Fusion Dance’
  • Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’
  • Basti y la academia ‘Aurea Crew’

 

No te puedes perder la demostración de cada uno de ellos, esta noche mostrarán su carta de presentación y prometen impresionar a todos.

A lo largo de la última semana, estos equipos se han estado preparando con todo, tienen la energía, las ganas y el deseo de llegar alto en la competencia.

Recuerda conectarte a nuestra señal en vivo a las 20:45 y ya estamos al aire por nuestro canal de Youtube junto a Leila, Alejandro y Diego.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

