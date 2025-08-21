"Quisieron hacer creer que abusó de su hija": Pareja está detrás del secuestro de un hombre en La Paz

La Policía confirmó que el secuestro de hombre en la zona de Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz, está relacionado con el narcotráfico. En esta jornada, se detuvo a una pareja, que serían autores intelectuales del hecho. Además, se encontró a la presunta víctima, junto a otra persona, que había sido raptada previamente. Se presume que tenían el objetivo de quitarles la vida.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que el joven estaba caminando, cuando fue interceptado por varios sujetos y obligado a subir a un camión tipo frigorífico, tras ser golpeado. "La Policía Boliviana, a partir de la noticia de que se habría suscitado un ilícito en inmediaciones de Villa El Carmen, generó la búsqueda, persecución e investigación a través de las diferentes unidades especializadas. Personal de Inteligencia trabajó de manera comprometida para esclarecer este caso", informó Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Primero, se colectó imágenes de cámaras de vigilancia para identificar a la supuesta víctima. También, realizaron entrevistas a los vecinos, que aportaron elementos de convicción para las hipótesis y establecer relaciones en el caso. Así, se identificó las características del vehículo y sus propietarios. Con esta información, llegaron a los actuales poseedores del camión. "A partir de ello, identificamos domicilios donde hicimos operativos durante esta jornada. En la tarde, aprehendimos a dos personas, una de sexo masculino, de 35 a 40 años de edad, y otra de sexo femenino, de entre 30 y 35 años. Ambos cónyuges, autores intelectuales. El hombre es autor material del hecho", detalló.

La pareja es investigada por los presuntos delitos de rapto, privación de libertad, asesinato en grado de tentativa y lesiones graves. "Los involucrados pretendieron generar una historia ficticia para justificar su accionar. Pretendieron hacernos creer que fue porque supuestamente la víctima habría hecho toques impúdicos a la hija del autor principal. Esta versión, con el transcurso de las horas e investigaciones, se desvirtuó. Estos escenarios generan un signo de interrogación en el accionar tanto de la víctima, como de los presuntos autores. Establecimos que este es un caso de vendetta por una situación pendiente de narcotráfico", aseveró.

Neme explicó que en meses pasados, los autores fueron denunciados por la víctima. Entonces, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) el 22 de julio, los aprehendió en la Plaza del Maestro. La Justicia determinó detención domiciliaria. Sin embargo, continuaron realizando actos ilícitos.

"Tras haber raptado a esta persona, la trasladan a un domicilio y al interior ve a otra persona que fue raptada con anterioridad, sometida a tratos crueles y prácticas de tortura. Ambos se reconocen y coinciden en que serían parte de un grupo de víctimas que recibe represalias por haber denunciado a estas personas. Estas personas tenían como objetivo final quitar la vida a las víctimas", indicó.

A la vez, afirmó que los autores del hecho serían una organización criminal que "tendría cierta rivalidad" con el accionar de los dos raptados y torturados. La persona raptada anoche cuenta con detención domiciliaria por un proceso por narcotráfico en la provincia de Los Yungas. El caso continúa en investigación. No se descarta más aprehensiones, tampoco más víctimas.

