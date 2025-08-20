TEMAS DE HOY:
presunto rapto tiroteo en Santa Cruz fábrica de droga

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Todo quedó grabado: Denuncian el secuestro de un joven en Villa El Carmen, La Paz

Hasta el momento, el joven que aparece en las imágenes no ha sido identificado y los vecinos no están seguros si es residente de la zona.

Milen Saavedra

19/08/2025 23:40

Escuchar esta nota

Un video captado por cámaras de seguridad la noche de este martes muestra lo que parece ser un secuestro, generando gran preocupación entre los vecinos de la zona de Villa El Carmen. El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la calle 9, y ha movilizado a la policía, que ya se encuentra investigando el caso.

En las imágenes, un joven con gorra y morral camina tranquilamente por la calle cuando un camión de carga se detiene abruptamente. Tres hombres, con barbijos y ropa blanca, bajan del vehículo, golpean al joven y, tras un breve forcejeo, lo obligan a subir a la parte trasera del camión a través de una compuerta metálica lateral. El vehículo se da a la fuga inmediatamente.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y los vecinos no están seguros si es residente de la zona. Tras el incidente, se autoconvocaron a través de un grupo de WhatsApp y se reunieron en la calle para discutir el aumento de la inseguridad. La policía ha llegado al lugar para recopilar información y dar con el paradero del camión y los sospechosos.

Los vecinos de Villa El Carmen aseguran que no es el primer incidente de este tipo y que la delincuencia en el área está en aumento.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD