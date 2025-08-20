Todo quedó grabado: Denuncian el secuestro de un joven en Villa El Carmen, La Paz

Un video captado por cámaras de seguridad la noche de este martes muestra lo que parece ser un secuestro, generando gran preocupación entre los vecinos de la zona de Villa El Carmen. El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la calle 9, y ha movilizado a la policía, que ya se encuentra investigando el caso.

En las imágenes, un joven con gorra y morral camina tranquilamente por la calle cuando un camión de carga se detiene abruptamente. Tres hombres, con barbijos y ropa blanca, bajan del vehículo, golpean al joven y, tras un breve forcejeo, lo obligan a subir a la parte trasera del camión a través de una compuerta metálica lateral. El vehículo se da a la fuga inmediatamente.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y los vecinos no están seguros si es residente de la zona. Tras el incidente, se autoconvocaron a través de un grupo de WhatsApp y se reunieron en la calle para discutir el aumento de la inseguridad. La policía ha llegado al lugar para recopilar información y dar con el paradero del camión y los sospechosos.

Los vecinos de Villa El Carmen aseguran que no es el primer incidente de este tipo y que la delincuencia en el área está en aumento.

