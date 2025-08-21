TEMAS DE HOY:
“Gritaba por mi hijo”: madre relata cómo una sicurí atacó a su hijo en Pando

La familia explicó que sobrevive gracias a la pesca, actividad con la que obtienen ingresos para comprar alimentos básicos.

Red Uno de Bolivia

21/08/2025 0:12

Un joven pescador de 22 años, identificado como Luis Rodolfo, fue atacado por una anaconda (sicurí) de aproximadamente cuatro metros de largo mientras se encontraba en una embarcación junto a su madre, su padre y un cuñado, en la comunidad de Puerto Bolívar, municipio de Santos Mercado (Pando).

Según el relato de su madre, Luxelida Muyabi, todo ocurrió mientras pescaban un surubí. “De repente, algo brincó sobre su mano derecha y en segundos la sicurí ya lo tenía enredado. Yo desesperada gritaba por mi hijo, porque uno es madre y lo siente. Gracias a Dios pudieron jalarlo y la sicurí se fue”, narró entre lágrimas.

El pescador quedó con el brazo morado y lesiones que aún son tratadas de forma casera por su familia, debido a la falta de recursos. “Pido colaboración para mi hijo, necesitamos comprarle medicamentos”, pidió Muyabi.

La familia explicó que sobrevive gracias a la pesca, actividad con la que obtienen ingresos para comprar alimentos básicos.

Las imágenes del ataque se viralizaron en redes sociales y generaron gran impacto en la población local.

 

