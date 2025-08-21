“Gritaba por mi hijo”: madre relata cómo una sicurí atacó a su hijo en Pando

La familia explicó que sobrevive gracias a la pesca, actividad con la que obtienen ingresos para comprar alimentos básicos.
21/08/2025 0:12
Un joven pescador de 22 años, identificado como Luis Rodolfo, fue atacado por una anaconda (sicurí) de aproximadamente cuatro metros de largo mientras se encontraba en una embarcación junto a su madre, su padre y un cuñado, en la comunidad de Puerto Bolívar, municipio de Santos Mercado (Pando).
El pescador quedó con el brazo morado y lesiones que aún son tratadas de forma casera por su familia, debido a la falta de recursos. “Pido colaboración para mi hijo, necesitamos comprarle medicamentos”, pidió Muyabi.
Las imágenes del ataque se viralizaron en redes sociales y generaron gran impacto en la población local.
