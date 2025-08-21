TEMAS DE HOY:
Sucedió en plena calle: Joven pierde la vida de un disparo en la cabeza tras una discusión en El Alto

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la Ceja de El Alto. La víctima estaba acompañada de otras tres personas, que quedaron impactados al presenciar el crimen.

Milen Saavedra

21/08/2025 13:28

Sucedió en plena calle: Joven pierde la vida de un disparo en la cabeza tras una discusión en El Alto
El Alto, Bolivia

Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este jueves en la calle 4 de La Ceja, en El Alto. El crimen ocurrió tras una discusión con los ocupantes de una camioneta que, según la policía, le dispararon antes de huir de la escena.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Walter Neme, informó que el incidente se produjo alrededor de la 1:30 a. m. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que la víctima, que caminaba con un grupo de amigos, discutió con los individuos en el vehículo.

Según las grabaciones, la camioneta se acercó a gran velocidad al grupo, casi atropellándolos. La víctima, al parecer, increpó al conductor, y en medio de la disputa, fue atacado con un arma de fuego. Sus amigos intentaron auxiliarlo y perseguir a los agresores, pero el vehículo se dio a la fuga. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en la calle horas después.

La Policía y el Ministerio Público han iniciado una investigación para dar con los responsables. Las imágenes de las cámaras de seguridad son la principal evidencia, y se espera que ayuden a identificar a los autores del crimen. De momento, no hay detenidos.

