TEMAS DE HOY:
Violencia Secuestro en La Paz Madre y bebé muertos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

1ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este jueves, 21 de agosto en Bolivia?

¡Atención! El dólar paralelo continúa en descenso en esta jornada, según registran plataformas digitales en Bolivia.

Jhovana Cahuasa

21/08/2025 6:18

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

Según datos emitidos este jueves 21 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 13.50 (BOB), y un precio de compra de 13.45 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de miércoles, no sufrió variaciones, ya que el dólar paralelo se registraba en 13.50 (BOB), y hoy se mantiene en 13.50 (BOB).

En tanto la cifra para la compra desciende levemente, la pasada jornada registró 13.45 (BOB) y hoy se registra en 13.42 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este miércoles una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.41 (BOB), y 13.39 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD