Pronostican las últimas nevadas del invierno: Conozca cuándo y en qué regiones se presentarán

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), mantenía vigente la alerta amarilla por fuertes vientos que se suscitan en el país hasta el martes, sin embargo, esta alerta se extenderá.

Estos vientos se registraron en el altiplano y en otros puntos el Sur del país, como en el departamento de Tarija, lugar donde el viento causó estragos levantando techos y derribaron varios árboles, estos superaron los 70 kilómetros por hora.

“En Oruro y Potosí y casi todo el altiplano se registraron vientos, con una velocidad de entre 50 a 70 kilómetros por hora, va variando, pero estos vientos fuertes van a seguir en los siguientes días, pero con preponderancia en el sur de Potosí”, manifestó Jimena Pancata, pronosticadora del Senamhi.

Por otra parte, el Senamhi, pronosticó que las últimas nevadas de este invierno se presentarán hasta el viernes.

“Se estuvo monitoreando y mañana posiblemente tengamos nevadas superiores a 4.100 metros sobre el nivel del mar, pero en el departamento de La Paz. El día jueves y viernes tenemos una probabilidad de que haya nevadas para la cordillera oriental en Oruro y Cochabamba”, afirmó Pancata.

