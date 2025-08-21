TEMAS DE HOY:
Detención preventiva para el hombre que mató a su esposa y su suegro en Achocalla, La Paz

El hombre que mató a su esposa y a su suegro ocultó los cuerpos por más de dos semanas, fingió una desaparición y posteriormente denunció ante la Policía, el hallazgo.

Red Uno de Bolivia

21/08/2025 10:26

La Paz

Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó este miércoles enviar con detención preventiva a la cárcel de Chonchcocoro, al sujeto sindicado de haber asesinado a su pareja y su suegro, informó el fiscal Carlos Cortez.

Según la autoridad policial, se halló elementos que prueban la posible culpabilidad del sujeto en el feminicidio de su esposa, el mismo que posteriormente habría quitado la vida a su suegro.

“El aprehendido sería quien ha causado la muerte de la mujer el 30 de julio por una asfixia mecánica por estrangulación, luego de matarla a ella es que acabó con la vida de su suegro de 71 años de edad”, manifestó el fiscal Carlos Torrez.

El hecho se suscitó en el municipio de Achocalla en La Paz, el varón reportó la desaparición de su esposa a sus familiares, posteriormente señaló que la encontró muerta junto a su padre en una habitación que no era utilizada por la familia, en su mismo inmueble.

Tras registrar el lugar y tomar declaraciones, la Policía halló elementos que lo sindicarían de ser el principal sospechoso del crimen. Según la hipótesis de la investigación, el sujeto habría acabado con la vida de su pareja el pasado 30 de junio, posteriormente mató a su suegro y desde entonces ocultó por dos semanas los cuerpos.

 

