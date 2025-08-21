La Federación Boliviana de Fútbol confirmó que la instalación del césped “Celebration” ya concluyó y que el sistema de riego funciona correctamente. Además, se realizaron ajustes en el drenaje para garantizar un terreno en óptimas condiciones durante la final de la Copa Sudamericana.

Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

La empresa brasileña Campanelli será la encargada del mantenimiento del campo hasta la fecha del encuentro, prevista para el sábado 22 de noviembre. Este césped está especialmente diseñado para soportar un uso intenso y ofrecer un rendimiento constante en diferentes condiciones climáticas.

"¡CANCHA LISTA! El día de ayer, se terminó la instalación total del nuevo césped en el estadio Ramón Aguilera Costas, en preparación a la Final Única de la Copa Sudamericana que se disputará el próximo mes de noviembre. El nuevo sistema de riego ya se encuentra funcionado en perfectas condiciones, los arreglos en el drenaje existente ya se realizaron y a partir de hoy, la empresa brasileña Campanelli seguirá con el mantenimiento integral del campo hasta el día del gran final" expresa parte del comunicado.

El césped instalado corresponde a la variedad “Celebration”, especialmente diseñada para soportar alto tráfico deportivo y garantizar un óptimo rendimiento en distintas condiciones.

Según el cronograma oficial, el 20 de octubre la Conmebol realizará la inspección final del estadio para certificar que todo esté listo para el evento internacional.

