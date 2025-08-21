TEMAS DE HOY:
actos obscenos investigan deceso Secuestro en La Paz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Arce viajará a Brasil en octubre y dice “no vayan a pensar que me estoy escapando"

Arce va a Brasil en octubre y dice “no vayan a pensar que me estoy escapando"

Hans Franco

21/08/2025 12:34

Foto: Luis Arce, presidente de Bolivia
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Luis Arce aclaró este jueves que, una vez concluya su gestión el próximo 8 de noviembre, permanecerá en Bolivia y descartó cualquier posibilidad de abandonar el país.

Ante la consulta de los periodistas sobre su futuro, el mandatario respondió de manera enfática: “¿Por qué me voy a ir del país?, ¿he robado?, ¿he matado?, ¿he abusado de menores para irme del país? ¿Por qué tendría que irme del país?”.

Arce aseguró que, tras dejar la Presidencia, tiene previsto retomar sus actividades académicas: “Yo voy a retornar a la universidad, yo voy a estar aquí”, afirmó.

Explicó además que en octubre deberá viajar a Brasil para realizarse una revisión médica anual, como parte de sus controles de salud. “No vayan a pensar que me estoy escapando, es la revisión médica que siempre me hago cada año”, aclaró.

Finalmente, el jefe de Estado remarcó que no tiene intención de alejarse de Bolivia y reiteró: “Los Arce nos quedamos en Bolivia”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD