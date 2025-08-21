Arce viajará a Brasil en octubre y dice “no vayan a pensar que me estoy escapando"

El presidente Luis Arce aclaró este jueves que, una vez concluya su gestión el próximo 8 de noviembre, permanecerá en Bolivia y descartó cualquier posibilidad de abandonar el país.

Ante la consulta de los periodistas sobre su futuro, el mandatario respondió de manera enfática: “¿Por qué me voy a ir del país?, ¿he robado?, ¿he matado?, ¿he abusado de menores para irme del país? ¿Por qué tendría que irme del país?”.

Arce aseguró que, tras dejar la Presidencia, tiene previsto retomar sus actividades académicas: “Yo voy a retornar a la universidad, yo voy a estar aquí”, afirmó.

Explicó además que en octubre deberá viajar a Brasil para realizarse una revisión médica anual, como parte de sus controles de salud. “No vayan a pensar que me estoy escapando, es la revisión médica que siempre me hago cada año”, aclaró.

Finalmente, el jefe de Estado remarcó que no tiene intención de alejarse de Bolivia y reiteró: “Los Arce nos quedamos en Bolivia”.

