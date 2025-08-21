Red Uno transmitirá en vivo Levante vs Barcelona este sábado, por la liga española

Red Uno transmitirá en vivo el partido entre Levante y Barcelona este sábado desde las 15:15, en el marco de la segunda fecha de la liga española de fútbol.

El conjunto azulgrana comenzó la temporada 2025-2026 con una sólida victoria por 3-0 frente a Mallorca en Son Moix, con goles de Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres. Ahora intentará sumar su segundo triunfo consecutivo para reafirmar su buen arranque.

Por su parte, Levante, que acaba de ascender a la máxima categoría, cayó en su debut por 2-1 ante Alavés en Mendizorroza. El equipo tiene como principal objetivo mantenerse lejos de la zona baja de la tabla.

El último antecedente entre ambos equipos data del 10 de abril de 2022, cuando Barcelona derrotó 3-2 a Levante en el Estadio Ciutat de Valencia, con anotaciones de Pierre-Emerick Aubameyang, Luuk de Jong y Pedri.

