"No tiene cabida": Infantino y la FIFA condenan la violencia ocurrida en Avellaneda

El presidente de la FIFA se pronunció tras la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

La tragedia ocurrida en el estadio Libertadores de América de Avellaneda continúa generando repercusión mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su rechazo a los hechos de violencia que obligaron a cancelar el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido”, manifestó Infantino a través de sus redes sociales, al tiempo que recalcó que el fútbol debe disfrutarse sin miedo por parte de jugadores, hinchas, árbitros y personal involucrado.

El máximo dirigente del ente rector del fútbol mundial también expresó su solidaridad con las víctimas de las agresiones y advirtió sobre la posibilidad de sanciones:

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

Mira la programación en Red Uno Play