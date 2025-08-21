TEMAS DE HOY:
Secuestro en La Paz ACCIDENTE Feminicidio y homicidio en La Paz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“No se merecen”: hinchas de Cienciano desconsolados tras la eliminación a manos de Bolívar

Los fanáticos del conjunto incaico no encuentran explicación tras la eliminación de la Copa Sudamericana y expresaron su desconsuelo después del partido contra Bolívar. 

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 10:50

Fanáticos de Cienciano protestando tras el partido contra Bolívar, por la Copa Sudamericana. Foto: Captura video de redes sociales.
Perú.

Escuchar esta nota

Cienciano de Cusco quedó fuera de la Copa Sudamericana, tras caer 0-2 en el estadio Garcilaso de la Vega y perder por un global de 4-0. Quienes también sufrieron la derrota fueron sus hinchas, que al término del partido protestaron mostrando su amargura.

“A nosotros nos han estafado, dijeron que invirtieron en jugadores y este es el resultado”, expresó un aficionado. Otro señaló: “Estos no se merecen llamarse jugadores”. Asimismo, un seguidor cuestionó las salidas de algunos futbolistas: “Debieron dejar a Gentile y Estrada, pero trajeron esto”.

La ola de críticas no se detuvo y también alcanzó al técnico.

“El entrenador es un incapaz, es un corrupto, por tu culpa Cienciano está así”, reclamaron.

Ahora el conjunto peruano se enfocará en el torneo local, donde buscará conseguir una clasificación internacional para la próxima temporada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD