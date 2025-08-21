“No se merecen”: hinchas de Cienciano desconsolados tras la eliminación a manos de Bolívar

Cienciano de Cusco quedó fuera de la Copa Sudamericana, tras caer 0-2 en el estadio Garcilaso de la Vega y perder por un global de 4-0. Quienes también sufrieron la derrota fueron sus hinchas, que al término del partido protestaron mostrando su amargura.

“A nosotros nos han estafado, dijeron que invirtieron en jugadores y este es el resultado”, expresó un aficionado. Otro señaló: “Estos no se merecen llamarse jugadores”. Asimismo, un seguidor cuestionó las salidas de algunos futbolistas: “Debieron dejar a Gentile y Estrada, pero trajeron esto”.

La ola de críticas no se detuvo y también alcanzó al técnico.

“El entrenador es un incapaz, es un corrupto, por tu culpa Cienciano está así”, reclamaron.

Ahora el conjunto peruano se enfocará en el torneo local, donde buscará conseguir una clasificación internacional para la próxima temporada.

