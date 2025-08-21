Jeanine Áñez celebra aniversario de su natal San Joaquín

Jeanine Áñez expresó este jueves un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo del 316º aniversario de su pueblo natal, San Joaquín, en el departamento del Beni.

“Aunque hace mucho que la vida me llevó lejos, sigo sintiéndome hija tuya. En cada recuerdo vuelvo a tu gente buena, a mis amigos de infancia, a tu plaza, al río Machupo, a tus amaneceres”, escribió Áñez con evidente nostalgia por la tierra que la vio nacer.

En su publicación, destacó el valor humano y la riqueza cultural de San Joaquín, al que describió como un lugar de bondad y esperanza. “Hoy celebro con inmenso cariño, orgullo y nostalgia el 316º aniversario de mi San Joaquín natal. Que siga siendo tierra de bondad y esperanza para quienes aún caminan por tus calles y para todos los que como yo llevamos su nombre en el corazón”, manifestó.

El mensaje de Áñez se suma a las celebraciones locales por la fundación de esta población beniana, reconocida por su historia, tradiciones y hospitalidad de su gente.

Mire la publicación de Jeanine Áñez:

