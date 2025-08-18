Jeanine Áñez: “Se cumplió el objetivo de apartar al MAS del poder, Bolivia recuperó la democracia”

La expresidenta Jeanine Áñez celebró los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, destacando que se logró el objetivo de “apartar del poder a un partido que tanto dolor y retroceso dejó al país”, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS).

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Áñez expresó su gratitud a Dios y al pueblo boliviano, señalando que el resultado de las urnas representa un triunfo de la democracia. “Hoy mi corazón se llena de gratitud. Doy gracias a Dios porque en Bolivia triunfó la democracia, porque se escuchó la voz de un pueblo que anhelaba libertad y justicia. El objetivo se cumplió: apartar del poder a un partido qué tanto dolor y retroceso nos dejó”, afirmó.

La exmandataria reconoció que el proceso no estuvo exento de momentos difíciles, pero resaltó que la esperanza y la fe del pueblo boliviano se impusieron frente a la incertidumbre. “No fue fácil, hubo momentos de miedo y cansancio, pero la esperanza pudo más. Hoy celebramos el esfuerzo y la fe. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para nuestro país, uno donde podamos sanar heridas, aprender de lo vivido y construir un futuro con más respeto, más verdad y más dignidad”, agregó.

Finalmente, Áñez felicitó a los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral y les deseó éxito en esta etapa decisiva. “Felicito a los candidatos que han alcanzado la segunda vuelta, deseándoles éxito en esta etapa decisiva para el futuro democrático de Bolivia y para la liberación de los presos políticos”, sostuvo.

