Jeanine Áñez presenta nuevo recurso de revisión extraordinaria de sentencia y denuncia vulneración de sus derechos

Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, informó este viernes que presentó un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia dictada en su contra, en el marco de los procesos judiciales que enfrenta desde 2021.

Áñez cuestionó la legitimidad de su condena, señalando que fue producto de decisiones influenciadas por “la cúpula masista y sus operadores”, en alusión al gobierno de Luis Arce y al expresidente Evo Morales.

“Hoy se cumplen 1.450 días que me encuentro privada de mi libertad y en la indefensión (…) negándome todas las garantías y los derechos que como boliviana y expresidente debieron respetar”, escribió en sus redes sociales.

La exmandataria fue detenida el 13 de marzo de 2021, acusada de actos relacionados con su asunción a la presidencia en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales. En 2022 fue condenada a 10 años de prisión en el caso conocido como 'Golpe II'.

Áñez reiteró su inocencia y denunció que su permanencia en prisión constituye un acto de injusticia que afecta no solo a su persona, sino también a su familia.

“Soy inocente y cada día que transcurre mientras permanezca encarcelada es un día que la injusticia inclemente me arrebata de estar junto a mis hijos, mi familia, mi hogar”, expresó.

Con este nuevo recurso, busca que el sistema judicial revise la sentencia por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y garantías procesales.

Mire la publicación de Jeanine Áñez:

