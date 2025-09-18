Caso Golpe II: TSJ declara inadmisible el recurso de Jeanine Áñez que buscaba la nulidad de su sentencia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso de revisión presentado por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, que buscaba anular la sentencia de 10 años de prisión en el caso "Golpe II". Así lo establece el Auto Supremo 173/2025, fechado el 16 de septiembre.

La decisión del TSJ se basa en que los abogados de la exmandataria no subsanaron tres de las cuatro observaciones realizadas al recurso. Según el documento, la defensa no logró presentar "una sentencia penal ejecutoriada cuyos hechos contradigan los de la sentencia cuestionada", ni tampoco explicó cómo los "hechos jurídicos sobrevinientes" demostraban la inocencia de Áñez, publica Ahora El Pueblo.

Detalles de la decisión

El auto supremo, firmado por los nueve magistrados del TSJ, señala que el recurso intentaba reabrir debates ya resueltos en el juicio oral y cuestionar la valoración de las pruebas. La resolución concluye que la petición es "jurídicamente inviable" y debe ser desestimada.

El abogado de Áñez, Luis Guillén, manifestó que la defensa fue notificada con la decisión y considera que el recurso no cumplió con los elementos requeridos para ser revisado. No obstante, Guillén afirmó que seguirán insistiendo en la revisión de la sentencia, argumentando que es "arbitraria" y que el proceso no respetó el debido proceso ni las garantías constitucionales.

Próximos pasos de la defensa

A pesar del revés, el Auto Supremo del TSJ aclara que la expresidenta puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, pero este deberá estar "fundado en motivos distintos", según el documento al que accedió Red Uno.

Esta sentencia es la única que, por el momento, mantiene a Jeanine Áñez en detención. Otros procesos en su contra han sido devueltos a fojas cero, ya que se estableció que deben ser tratados mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.

Jeanine Áñez fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionados con su asunción a la presidencia en noviembre de 2019.

