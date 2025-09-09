Caso Senkata: ratifican que Jeanine Áñez debe ser procesada en juicio de responsabilidades

La Sala Penal Tercera de La Paz confirmó la anulación de obrados y ordenó que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General para su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
09/09/2025 19:37
Escuchar esta nota
El vocal de la Sala Penal Tercera de La Paz, Isaías Jorge Vargas Chambi, ratificó este martes el fallo que anula los obrados dentro del proceso por el caso Senkata y dispuso que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de tramitar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
La decisión respalda lo dispuesto el 25 de agosto por el juez de Sentencia Primero en lo Penal, David Kasa, quien aceptó la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Áñez. Según el argumento jurídico, en su calidad de expresidenta, solo puede ser procesada mediante un juicio de responsabilidades tramitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El fallo también establece que deberán revisarse las medidas cautelares impuestas a los acusados en el proceso ordinario. En caso de que las víctimas deseen continuar con la causa, deberán apersonarse ante la Fiscalía General del Estado y presentar la proposición acusatoria.
Con esta determinación, se confirma que el caso Senkata seguirá su curso por la vía del juicio de responsabilidades, lo que implica que la definición final del proceso quedará en manos de la Asamblea Legislativa y de la acusación formal que presente la Fiscalía.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00