Caso Senkata: ratifican que Jeanine Áñez debe ser procesada en juicio de responsabilidades

El vocal de la Sala Penal Tercera de La Paz, Isaías Jorge Vargas Chambi, ratificó este martes el fallo que anula los obrados dentro del proceso por el caso Senkata y dispuso que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de tramitar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.

“Asumiendo criterio unánime declaran la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General del Estado, la comisión de fiscales del Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y el SEPDAVI. (…) En su mérito confirma la resolución 211/2025 de 25 de agosto emitida por el Tribunal de Sentencia Penal (…) procédase a la devolución inmediata de los obrados a juzgados”, señala la resolución leída en audiencia.

La decisión respalda lo dispuesto el 25 de agosto por el juez de Sentencia Primero en lo Penal, David Kasa, quien aceptó la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Áñez. Según el argumento jurídico, en su calidad de expresidenta, solo puede ser procesada mediante un juicio de responsabilidades tramitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El fallo también establece que deberán revisarse las medidas cautelares impuestas a los acusados en el proceso ordinario. En caso de que las víctimas deseen continuar con la causa, deberán apersonarse ante la Fiscalía General del Estado y presentar la proposición acusatoria.

Con esta determinación, se confirma que el caso Senkata seguirá su curso por la vía del juicio de responsabilidades, lo que implica que la definición final del proceso quedará en manos de la Asamblea Legislativa y de la acusación formal que presente la Fiscalía.

