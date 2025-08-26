Jeanine Áñez: “La historia recordará que este día se defendió la legalidad”

En una sorpresiva decisión judicial que fue recibida con gran emoción, el juez David Kasa determinó que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser procesada en un juicio de responsabilidades por el caso Senkata. Esta resolución anula el proceso ordinario y establece que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado, reconociendo así la condición de la exmandataria.

Tras conocerse el fallo, Jeanine Áñez no ocultó su satisfacción. Con un emotivo abrazo a sus abogados, expresó su alegría y compartió sus sentimientos en redes sociales, junto con un video de la audiencia. "Quiero decir que la historia recordará que este día se defendió la legalidad, se reivindicó la independencia judicial y se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre. ¡Que viva Bolivia!", declaró Áñez.

La resolución del juez Kasa anula el proceso actual y ordena que los documentos sean devueltos al juzgado de origen para su posterior remisión a la Fiscalía General del Estado. El juez también recomendó a los acusadores particulares acudir a la misma instancia para continuar con el proceso.

En una declaración final, el juez Kasa criticó la persecución penal y disciplinaria que, según él, han sufrido los miembros del tribunal por parte de diferentes ministerios y entidades gubernamentales. Concluyó su intervención con un llamado a la reflexión y al respeto a la independencia judicial.

El caso será ahora manejado bajo la Ley 044, que rige los juicios de responsabilidades para autoridades nacionales.

Mira la programación en Red Uno Play