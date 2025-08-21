Bolívar eliminó a Cienciano de Cusco y ahora se alista para encarar el duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Academia venció 2-0 en condición de visitante y cerró la serie con un global de 4-0, asegurando así su clasificación.

El próximo rival de Bolívar podría definirse esta noche (18:00) en el duelo entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz. En el partido de ida, jugado en Brasil, el conjunto carioca se impuso 2-1 con goles de Tomás Cuello y Hulk, mientras que Santino Andino descontó para el equipo argentino.

El encuentro de vuelta promete ser atractivo en Argentina por la intensidad que mostrará Godoy Cruz y la creatividad que caracteriza al fútbol de Atlético Mineiro. De cualquier forma, se anticipa que ambos equipos representarán un duro desafío para Bolívar en la siguiente instancia.

Los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final para el conjunto boliviano están programados para el 17 y 24 de septiembre de este año.

