TEMAS DE HOY:
Cobros irregulares incendio de una vivienda Atraco a mano armada

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Ha culminado”: La drástica decisión que tomó Cienciano tras ser eliminado por Bolívar

El conjunto peruano tomó una decisión que sorprendió a todos, tras caer derrotado en condición de local y ser eliminado de la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 9:30

Club Cienciano de Perú, en el partido contra Bolívar disputado en el estadio Garcilaso de la Vega. Foto: Redes sociales de Cienciano.
Perú.

Escuchar esta nota

El club peruano Cienciano tomó una decisión inesperada luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana. Tras la derrota frente a Bolívar en el estadio Garcilaso de la Vega, el equipo cusqueño anunció la salida de su gerente deportivo, Zoe Ganoza.

Zoe Ganoza ex gerente deportivo de Cienciano. Foto: Internet.

A través de un breve comunicado, la institución informó:

“Anunciamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que el señor Zoe Ganoza ha culminado su gestión como gerente deportivo del Club Cienciano. Agradecemos el trabajo realizado durante este periodo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”. El club no explicó los motivos de su cese.

Comunicado de Cienciano de Cusco, tras despedir a su gerente deportivo. Foto: Internet.

Cienciano, dirigido por Sergio Ludueña, quedó eliminado tras caer 2-0 en Cusco y 2-0 en La Paz, con un global de 4-0. En ambos partidos, Bolívar fue superior gracias a los goles de Martín Cauteruccio y Francisco Batallini, quienes se encargaron de sentenciar la serie.

Con esta clasificación, el conjunto paceño de Flavio Robatto avanzó a los cuartos de final, donde espera por el ganador entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD