“Ha culminado”: La drástica decisión que tomó Cienciano tras ser eliminado por Bolívar

El club peruano Cienciano tomó una decisión inesperada luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana. Tras la derrota frente a Bolívar en el estadio Garcilaso de la Vega, el equipo cusqueño anunció la salida de su gerente deportivo, Zoe Ganoza.

Zoe Ganoza ex gerente deportivo de Cienciano. Foto: Internet.

A través de un breve comunicado, la institución informó:

“Anunciamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que el señor Zoe Ganoza ha culminado su gestión como gerente deportivo del Club Cienciano. Agradecemos el trabajo realizado durante este periodo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”. El club no explicó los motivos de su cese.

Comunicado de Cienciano de Cusco, tras despedir a su gerente deportivo. Foto: Internet.

Cienciano, dirigido por Sergio Ludueña, quedó eliminado tras caer 2-0 en Cusco y 2-0 en La Paz, con un global de 4-0. En ambos partidos, Bolívar fue superior gracias a los goles de Martín Cauteruccio y Francisco Batallini, quienes se encargaron de sentenciar la serie.

Con esta clasificación, el conjunto paceño de Flavio Robatto avanzó a los cuartos de final, donde espera por el ganador entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

