TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Río Mamoré Violencia

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO: Mirá los goles con los que Bolívar vence de visitante a Cienciano

Martín Cauteruccio y Damián Batallini ponen arriba en el marcador al club boliviano que ya saborea la clasificación a cuartos de la Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

20/08/2025 19:07

Martín Cauteruccio, futbolista de Bolívar. Foto: Internet.
Cusco.

Escuchar esta nota

Tras una falta dentro del área, hubo penal para Bolívar, el encargado de anotar fue Martín Cauteruccio quien con un remate potente al ángulo superior derecho del portero de Cienciano, puso el 1-0 a los 15' del PT.

Cuando se jugaba los minutos de adición del primer tiempo, Damián Batallini concluyó de manera espectacular una contra y a los 46' puso el 2-0 del partido, resultado con el que acabó el primer tiempo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD