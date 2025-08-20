VIDEO: Mirá los goles con los que Bolívar vence de visitante a Cienciano

Tras una falta dentro del área, hubo penal para Bolívar, el encargado de anotar fue Martín Cauteruccio quien con un remate potente al ángulo superior derecho del portero de Cienciano, puso el 1-0 a los 15' del PT.

Cuando se jugaba los minutos de adición del primer tiempo, Damián Batallini concluyó de manera espectacular una contra y a los 46' puso el 2-0 del partido, resultado con el que acabó el primer tiempo.

