Bolívar avanza a cuartos de final de la Sudamericana tras vencer por 2-0 a Cienciano en Perú

El partido entre el Club Bolívar y Cienciano por octavos de la Copa Sudamericana se jugó este miércoles 20 de agosto, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Perú, terminando con el resultado a favor del equipo boliviano, quien derrotó por 2-0 a su rival en su casa.

En pleno Centenario Bolívar regaló a su hinchada la clasificación y busca llegar a la final que se disputará en el estadio Tahuichi Aguilera en Santa Cruz, Bolivia.

Ambos goles fueron anotados en el primer tiempo, Martín Cauteruccio fue el protagonista del primer gol mediante un penal, que puso en ventaja al equipo celeste.

Posteriormente fue Damián Batallini, que consolidó la victoria marcando el segundo gol y dando la alegría a los hinchas.

Indudablemente la figura del partido fue el arquero Carlos Emilo Lampe, quien atajó en más de tres oportunidades cubriendo el arco celeste.

Con este resultado Bolívar en la sumatoria gana en total por 4-0, ya que también venció en el partido de ida por 2-0, en un encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play