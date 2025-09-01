“El compromiso está hecho”: Camacho asegura cumplimiento de plazos en obras del Tahuichi

“Cumpliremos dentro del plazo”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al referirse a las obras de refacción y modernización del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que será sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025.

El compromiso surge en un escenario de preocupación: según el reporte de la Gobernación, el avance físico de los trabajos apenas alcanza el 26,30%, cuando el cronograma inicial establecía un 50,27% a estas alturas del año. De mantenerse el ritmo actual, la obra llegaría solo al 37,98%.

Camacho reconoció la complejidad de la situación, pero destacó las gestiones conjuntas con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y el apoyo de la Conmebol para flexibilizar algunas exigencias técnicas y mantener a Santa Cruz como sede del evento internacional.

“Bajar un poco las exigencias es lo que nos permitirá cumplir en los tiempos trazados. Queremos que la final de la Sudamericana sea una realidad para el pueblo cruceño”, manifestó el gobernador.

La autoridad departamental también dijo: “El compromiso está hecho, vamos a generar ese trabajo, esa esperanza que tiene el pueblo para con el fútbol. El compromiso es con Santa Cruz. No nos olvidemos de que ese movimiento económico que vamos a tener en el pueblo cruceño va a traer entre 35 a 40 mil extranjeros. Va a ser un momento muy importante y no podemos fallarle a nuestro pueblo”.

El proyecto no solo tiene un componente deportivo, sino también económico y social. Según Camacho, la llegada de entre 35 mil y 40 mil visitantes extranjeros representará un movimiento económico de gran magnitud para la región.

“Ese compromiso está hecho: generar esperanza en nuestro pueblo y garantizar que Santa Cruz brille en un evento continental”, añadió.

Por su parte, la FBF ratificó su respaldo a la Gobernación y mantuvo ante Conmebol la postulación de la capital cruceña como escenario de la final. La expectativa ahora recae en que los trabajos del Tahuichi se aceleren para llegar a la meta antes del 22 de noviembre.

