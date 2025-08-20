Gaza llora a su campeón: atleta muere en la zona de guerra mientras buscaba alimento

Mohammed Shaalan, destacado jugador de baloncesto palestino, falleció recientemente en Gaza mientras participaba en la recogida de alimentos para sus seis hijos. El incidente tuvo lugar en las cercanías de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, y se suma a las numerosas víctimas que ha dejado el conflicto en la zona.

Shaalan había jugado para los clubes Khadamat Al-Bureij y Khadamat Al-Maghazi, contribuyendo a varios títulos de la Liga de Baloncesto de Gaza y consolidándose como un referente en el deporte palestino. Su muerte se produce días después de la del exfutbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”, quien también perdió la vida mientras buscaba asistencia humanitaria para su familia en la misma área.

Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, más de 660 atletas han muerto en Gaza, muchos de ellos cerca de centros de distribución de alimentos. El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta más de 62.000 víctimas mortales entre la población civil, incluyendo alrededor de 2.000 fallecimientos vinculados directamente a la búsqueda de ayuda humanitaria.

La pérdida de Shaalan no solo representa un golpe para su familia, sino también para la comunidad deportiva palestina, que enfrenta la difícil realidad de un conflicto que sigue cobrando vidas día tras día.

