La Laguna Guapilo, un espacio natural que durante años fue refugio de aves, peces y un lugar de esparcimiento para las familias, hoy muestra un panorama desolador.

Imágenes difundidas en redes sociales revelan que el espejo de agua se encuentra completamente seco, cubierto de basura, con peces muertos y otros que luchan por sobrevivir en charcos mínimos.

“Yo grabé eso ayer y estaba así”, indicó la persona que registró el video que se viralizó en redes sociales, mostrando la magnitud de la degradación ambiental.

El video generó una ola de indignación ciudadana. “Qué tristeza, tan bella era esa laguna”, “Dios, qué pena” y “Hace poco estaba llena y hasta se podía pescar”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los internautas al ver el deterioro del lugar.

“Y pensar que hace unos años íbamos a pescar en la Laguna Guapilo”, escribió Patrick Argote, quien, con su dron, mostró imágenes aéreas de cómo está actualmente el lugar.

Ante esta situación, un grupo de voluntarios lanzó una convocatoria abierta para realizar una jornada de limpieza el próximo sábado 30 de agosto. El punto de encuentro será en Paletco, desde donde partirán micros hacia la laguna. Los organizadores recomendaron asistir con ropa de manga larga, sombreros, botas de goma y destacaron que habrá refrigerio para los participantes.

“Nos vamos a ir a la Laguna Guapilo, vamos a limpiar esta laguna. Si vamos todos, lograremos algo”, señala el comunicado ciudadano que circula en redes sociales.

